UEPG realiza Vestibular EaD em 31 cidades no domingo

Cerca de 3,6 mil candidatos fazem as provas para o Vestibular EaD 2016 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), neste domingo (5), em 31 cidades paranaenses. A instituição oferta 2.620 vagas para nove cursos de graduação e tecnólogo na modalidade a distância. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 8h e fechados às 8h30. As provas iniciam às 9h, com três horas e meia de duração.

Para o acesso aos locais de provas, os candidatos devem apresentar a ficha de inscrição com a foto e a fotocópia do documento de identificação colados, juntamente com o original do documento de identidade. Será permitido apenas o uso de caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta, escrita grossa e de material transparente. Celulares serão acondicionados em embalagens fornecidas pelos fiscais.

As provas serão divididas em duas etapas. Na etapa de Conhecimentos Gerais, todos fazem a mesma prova com 56 questões, valendo 3.360 pontos. A segunda etapa consiste na elaboração de uma Redação, com valor de 670 pontos. Poderão ser cobrados os gêneros textuais ‘carta de reclamação’, ‘carta resposta à reclamação’, ‘texto de opinião dissertativo-argumentativo’, ‘notícia’ ou resumo. Os gabaritos serão divulgados em 6 de fevereiro, às 17 horas.

CURSOS - O Vestibular EaD 2016 da UEPG oferta vagas para os cursos de bacharelado em Administração Pública; licenciaturas em Computação, Educação Física, Geografia, História, Letras Português/Espanhol, Matemática e Pedagogia; e tecnólogo em Gestão Pública. No caso das licenciaturas, 50% das vagas são ofertadas para professores em exercício na rede pública de ensino. A outra metade é aberta à comunidade. Para os cursos de bacharelado e tecnólogo não há reserva de vagas.

Dos 3.618 candidatos, 548 se inscreveram às 446 vagas da cota reservada a professores em exercício na rede pública de ensino. A proporção é de 1,229 candidato por vaga. Na a cota universal (aberta à comunidade), são 3.070 concorrentes a 2.174 vagas (proporção de 1,412 por vaga). Pedagogia, no polo de Ponta Grossa, tem a maior concorrência. São 391 inscritos para 50 vagas. A concorrência é de 7,820 candidatos por vaga. A relação completa da proporção candidato/vaga está publicada em www.cps.uepg.br/ead.

CIDADES - Das 31 cidades onde haverá provas, Ponta Grossa reúne o maior número de candidatos. São 904 inscritos, distribuídos na Central de Salas de Aula, no Campus Uvaranas. Depois, vem Curitiba, com 222 candidatos no Colégio Estadual Xavier da Silva; Lapa, com 212 inscritos, que farão provas no Colégio Estadual General Carneiro; São Mateus do Sul, 195 candidatos, lotados no Colégio Estadual São Mateus; e Apucarana, 190 vestibulandos, distribuídos no Colégio Estadual Polivalente.

No polo de Ibaiti foram registradas 181 inscrições, com provas no Colégio Estadual Aldo Dallago; em Jaguariaíva, no Colégio Estadual Rodrigues Alves, são 180 candidatos; em Palmeira, no Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, são 176 vestibulandos; em Paranaguá, no Instituto de Educação Caetano Munhoz da Rocha, são 174 inscritos; em Rio Negro, no Colégio Estadual Presidente Caetano Munhoz da Rocha, são 135 vestibulandos; em Bituruna, na Escola Municipal Frei Tiago Luchese, são 117 candidatos; e Campos Largo, no Colégio Clotário Portugal, mais 102 inscritos.

A UEPG ainda realiza provas em Telêmaco Borba, no Colégio Estadual Wolff Klabin, com 98 candidatos; em Colombo, com 80 inscritos distribuídos na Escola Municipal Padre Durval Secchi; Assaí, 67 inscritos, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco; Cerro Azul, 59 inscritos, no Colégio Estadual Princesa Isabel; Ipiranga, 58 inscritos, no Colégio Estadual Dr. Claudino dos Santos; Pontal do Paraná, com 53 inscritos, na Escola Municipal Professora Anita M. Vernalha; Siqueira Campos 45 inscritos, na Escola Estadual Professor Segismundo A. Neto; e Reserva, com 40 vestibulandos, no Colégio Estadual Manoel Antônio Gomes.

A relação ainda inclui Faxinal, com 39 inscritos, no Colégio Estadual Érico Veríssimo; Goioerê, 39 inscritos, provas no Colégio Estadual Polivalente; Prudentópolis, 37 inscritos, no Colégio Estadual General Carneiro; Congoinhas, 36 inscritos, no Colégio Estadual Aídes N. da Silva; Jacarezinho, 34 inscrições, no Colégio Estadual Rui Barbosa; Umuarama, 34 candidatos, no Colégio Estadual Paulo A. Tomazinho; Pato Branco, 29 candidatos, no Colégio Estadual Professor Agostinho Ferreira; Bandeirantes, 26 inscritos, no Colégio Estadual Cyriaco Russo; Cruzeiro do Oeste, 21 inscritos, no Polo UAB/Cruzeiro do Oeste; Cândido de Abreu, 21 inscritos, no Colégio Estadual Cândido de Abreu; e Sarandi, 14 candidatos, com provas na Escola Municipal Sagrada Família.

Mais informações em www.cps.uepg.br/ead