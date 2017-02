Mulher que perdeu a perna em ataque vai se casar com homem que a salvou

Redação Bem Paraná com informações do Uol

Roseann Sdoia foi uma das vítimas e perdeu a perna direita no ataque terrorista que deixou três mortos e quase 300 feridos na Maratona de Boston, em 15 de abril de 2013. Quase quatro anos depois, sua vida mudou completamente. Além de ter criado um grupo de apoio às vítimas, ela encontrou o amor. No último fim de semana, Roseann anunciou que está noiva de Mike Materia, o bombeiro que a salvou na ocasião.

Em entrevista ao jornal "The New York Post, Roseann afirmou que o pedido foi feito durante uma viagem a Nantucket, em dezembro. A história do casal já era conhecida. Eles se apaixonaram durante a recuperação de Rose em um hospital, quando Mike permaneceu ao seu lado. O primeiro encontro aconteceu dois meses depois e a trajetória dos dois e de mais pessoas envolvidas no ataque virou até livro, a ser lançado em março.