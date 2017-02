Fundação Cultural publica o edital do Carnaval 2017

Cada escola do Grupo Especial receberá R$ 36.896,00

A Fundação Cultural de Curitiba já publicou o edital do Carnaval 2017. O prazo de cadastramento das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos termina às 12 horas do dia 07 de fevereiro de 2017. As Escolas e Blocos devem apresentar a documentação de cadastro para que possam receber os recursos. O desfile de carnava acontece no próximo dia 25. Poderão participar pessoas jurídicas estabelecidas em Curitiba e Região Metropolitana. Para conhecer o conteúdo do Edital, os interessados devem acessar o link www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/editais/.

Será disponibilizado o valor de R$ 218.499,99, para aprovação de dez projetos. Cada escola do Grupo Especial receberá R$ 36.896,00 e cada escola do Grupo de Acesso terá R$ 22.137,00. O valor para os blocos se manteve em R$ 1.500,00. Pelo Grupo Especial, desfilarão as escolas Embaixadores da Alegria, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza e a tricampeã Mocidade Azul. Pelo grupo de acesso vão desfilar Unidos de Pinhais, Império Real de Colombo e os Internautas.

Neste ano não haverá concurso, apenas o desfile. A decisão foi tomada pela maioria das escolas durante reunião do Fórum das Escolas. O desfile acontecerá na Avenida Marechal Deodoro.

Também faz parte da programação do Carnaval 2017, o Baile Infantil Curitibinha, que acontecerá, no sábado (25), das 15 às 17 horas, na Marechal Deodoro e os bailes que serão realizados no Portal do Futuro Bairro Novo, na Rua Ourizona, 1681, das 15 às 19 horas a festa é das crianças e das 20 horas até à meia-noite dos adultos.

O custo total investido neste Carnaval é de R$ 539 mil.