Com Rodriguinho, Carille define Corinthians para a estreia no Paulista

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians 2017 vai estrear oficialmente neste sábado. Um dia antes da primeira partida pelo Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille definiu o time que irá enfrentar o São Bento em Sorocaba. Rodriguinho, recuperado de dores no joelho, atuará no meio-campo corintiano. O jogador ficou fora do amistoso contra a Ferroviária disputado na última quarta-feira, mas treinou normalmente com os titulares na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Carille, bastante ativo durante a atividade, escalou o Corinthians com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Fellipe Bastos, Rodriguinho e Marlone, Jô. O treinador, inicialmente, comandou um treino de saída de bola, com participação efetiva de Cássio, os zagueiros e os laterais. Depois, Carille, ao lado de Osmar Loss, treinou bola parada defensiva e ofensiva, com repetição - Fellipe Bastos se encarregou de cobrar os escanteios. Os reservas, por sua vez, trabalharam em outro campo do CT. A maior novidade do grupo foi o atacante Kazim, que se movimentou normalmente ao lado dos companheiros - o turco tem chances de ser relacionado para a partida de estreia no estadual. À espera O Corinthians espera por Jadson, que acertou seu retorno ao clube na última terça-feira. O meio-campista deve assinar contrato de dois anos nesta sexta-feira. O lugar para o jogador campeão brasileiro de 2015 está reservado. O Corinthians divulgou nesta quinta uma lista com 26 atletas para o Paulistão. As duas vasa restantes serão de Jadson e de um goleiro (Walter ou Matheus Vidotto). A maior ausência da relação é o volante Cristian. Fábio Carille optou por incluir os jovens Marciel e Maycon para a disputa do Campeonato Paulista.