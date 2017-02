Zago testa Seijas como volante e não quer definir titulares do Inter

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinamento do Internacional da manhã desta sexta-feira (03) foi marcado pela utilização de D'Alessandro e Seijas juntos. O venezuelano trabalhou como volante no time mais próximo do que irá jogar diante do Novo Hamburgo, no sábado. O teste foi válido na opinião do técnico Antonio Carlos Zago. "Ele treinou como segundo volante, é um jogador que tem uma técnica apurada, uma técnica diferente dos outros jogadores e temos que aproveitar isso. Não quer dizer que não jogará por fora também. Estamos testando e olhando os jogadores para que se sintam bem nas funções de dentro de campo", disse o comandante. Dourado e Uendel foram poupados da atividade. Carlinhos, que ainda não tem condições legais de jogo, apareceu na esquerda. Seijas no meio ao lado de Charles. Já que Anselmo também não tem condições de atuar devido a uma pancada sofrida diante do Brasil de Pelotas. Fernando Bob é dúvida. "Em relação a time titular e reserva. A partir de um certo momento teremos uma base. Mas eu entendo até a questão de passar a notícia ao torcedor, mas como trato todos os jogadores iguais, não vejo diferença. Vai contra tudo o que eu venho fazendo até agora e fiz durante a minha carreira. Temos alguns problemas, Uendel e Dourado, não treinaram pelo cansaço. O Bob tem uma dor abdominal, não sei se poderemos utiliza-lo. O Ceará está melhor, então temos à disposição para o jogo. O importante é colocar os jogadores em melhores condições", comentou Zago. A ideia é não definir titulares e reservas para manter o elenco inteiro motivado de olho no jogo. "A repetição no futebol, todos cobram por conta do entrosamento de 11 jogadores. Mas eu fui contratado para treinar todos os jogadores e tratar todos da mesma forma. É importante ter um entrosamento dentro de campo, mas é importante dar atenção a todos. Em cima de uma base, de manter o mesmo time, não apareceria chance para a molecada. Eu gosto de dar chance a todos, os meninos tiveram no último jogo, o Junio e o Charles, souberam aproveitar bem, a primeira impressão foi muito boa, e dependendo do que acontecer com um dos volantes, vou escalar o Charles como fiz no último jogo, apesar de já ter conversado com ele e passado que todos os comentários que a imprensa fez são mentira, não são verdade. Brinquei com ele. É um menino com a cabeça no lugar, uma boa formação, sabemos que não irá se empolgar com o momento que vem atravessando, não só pelo jogo, mas pelo treinos também. O importante é ele continuar da mesma forma, se tiver a chance aproveitar de novo", finalizou. O Inter encara o Novo Hamburgo neste sábado a partir das 17h (horário de Brasília), no Beira-Rio.