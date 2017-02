Herói da Copa do Brasil diz que renovação com o Grêmio está definida

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Herói da conquista da Copa do Brasil pelos dois gols marcados no jogo de ida da final contra o Atlético-MG, Pedro Rocha vive um dilema. Precisa renovar seu contrato com o Grêmio e tal situação se arrastou durante toda pré-temporada. Mas, otimista, ele acredita que na próxima semana poderá ter tal barreira vencida. "Está perto, sim (a renovação). Nas próximas semanas tenho certeza que as coisas irão dar certo", disse após a partida diante do Ypiranga. O atual vínculo de Pedro Rocha vence no fim deste ano. Recentemente, o fundo de investimentos alemão Rogon e o Olympique de Marselha, da França, sondaram a situação do jogador. A renovação de contrato será por três anos e está alinhavada desde o fim do mês passado. Restava apenas o acerto de detalhes e a assinatura de documentos, que devem ser vencidos nos próximos dias. Pedro Rocha ganhará uma valorização importante em seu salário. Partirá do patamar 'aposta do elenco' para 'titular' e desta forma passará a ganhar vencimentos equiparados a jogadores em igual situação. Nesta quinta-feira, na estreia tricolor na temporada, ele jogou boa parte da partida diante do Ypiranga. No primeiro tempo teve uma chance de gol, mas a conclusão acabou não sendo a ideal. Com 22 anos, o jogador oscilou entre a titularidade e a reserva no ano passado. Dividiu posto com Everton. Mas no fim da temporada cresceu muito e foi fundamental na conquista da Copa do Brasil. Fez dois gols e no mesmo jogo acabou expulso. Ficou fora do compromisso de volta e viu o time tricolor erguer a taça.