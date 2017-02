Redação Bem Paraná com informações do Uol

03/02/17 às 12:45 - Atualizado às 16:12 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Moreira Franco: como ministro, peemedebista fica fora do alcance de Sérgio Moro (foto: Agência Brasil)

O governo do presidente Michel Temer negou hoje que a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República, com status de ministro, tenha objetivo de garantir a ele - citado na delação da Odebrecht - foro privilegiado nos processos envolvendo a operação Lava Jato. Com a nomeação, os processos que correm contra Moreira Franco saem do âmbito do juiz federal Sérgio Moro, e passam a ser responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Ao dar posse aos novos ministros, Temer afirmou que o peemedebista que comandará a Pasta já atuava como ministro.

No ano passado, a então presidente Dilma Rousseff tentou nomear o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de ministro-chefe da Casa Civil. A nomeação acabou suspensa no dia seguinte pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Em cerimônia de posse no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (3), Temer afirmou que Moreira costumava ser chamado de ministro no meio político e chegou a chefiar delegações ministeriais em viagens internacionais. "Hoje se trata apenas de uma formalização, porque na realidade Moreira já era ministro desde então", disse Temer, ao discursar na cerimônia.

O ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha disse nesta sexta-feira (3) que a nomeação de Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República, com status de ministro, teve objetivo de oferecer a ele, que comanda o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), um trânsito melhor no exterior nas iniciativas do governo de buscar recursos para o país.

Em entrevista à rádio "CBN", Padilha argumentou que o governo precisava de alguém que se apresentasse em nome de ministro de Estado para essas visitas.

Padilha reconheceu que a medida confere foro privilegiado a Moreira, cujo nome foi citado na Lava Jato, e negou que o caso se assemelha ao da indicação de Lula para chefe da Casa Civil no governo Dilma. "Lula não estava no governo (quando foi indicado). Moreira já estava agindo como ministro. Apenas recebe agora o título. É uma grande diferença, sim", afirmou.

Padilha também comentou sobre a decisão de Temer de indicar o tucano Antônio Imbassahy para a Secretaria de Governo em vez de um político do PMDB. Segundo ele, a escolha do presidente teve o objetivo de consolidar o apoio do PSDB ao governo e afirmou que o partido de Temer será recompensado com outros cargos.

O ministro do Casa Civil ainda ressaltou que a base governista se fortaleceu ainda mais com os resultados das eleições para a presidência e o restante dos cargos das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado. Mas disse que o Planalto ganharia de qualquer forma com o pleito legislativo, uma vez que a disputa era dentro da base.

Com relação à Lava Jato, o ministro avaliou que as investigações não devem interromper os planos do governo. "A Lava Jato não é impedimento para avançar nas reformas. Delações citando membros do governo por si só não provam nada e não trazem instabilidade. Estamos prestigiando a Lava Jato e teremos uma mudança significativa para melhor na forma de fazer política no Brasil."