Destaques da programação (de 4 a 10 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 4 HBO, 22h. CAÇADORES DE EMOÇÃO: ALÉM DO LIMITE Título original: Point Break Produção: EUA/Alemanha/China, 2015 Direção: Ericson Core Elenco: Nikolai Kinski, Delroy Lindo, Clemens Schick, Tobias Santelmann, Max Thieriot Utah é um agente do FBI que investiga crimes cometidos por atletas de esportes radicais. Após ganhar a confiança de um líder carismático, ele consegue se infiltrar em um grupo suspeito, mas não imagina o risco que está correndo. - DOMINGO, 5 Telecine Pipoca, 20h. O QUARTO DE JACK Título original: Room Produção: EUA/Canadá/Irlanda/Reino Unido, 2015 Direção: Lenny Abrahamson Elenco: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen Jack e sua mãe, Joy, vivem em um pequeno quarto, isolados do mundo. Mantidos em cativeiro por um homem, Joy tenta proteger o filho da terrível realidade. Inconformada com a situação, ela elabora um plano para fugir do local. - SEGUNDA, 6 Maxprime, 22h. MAR NEGRO Título original: Black Sea Produção: EUA/Grã-Bretanha/Rússia, 2014 Direção: Kevin Macdonald Elenco: Jude Law, Jodie Whittaker, Scoot McNairy Depois de perder seu emprego, o capitão de um submarino reúne doze homens para realizar um projeto arriscado: pegar um barco cheio de ouro no fundo do Mar Negro. Ele só não imagina que sua ambição será o maior dos perigos. - TERÇA, 7 Canal Brasil, 22h. LUA EM SAGITÁRIO Produção: Brasil, 2016 Direção: Marcia Paraiso Elenco: Manuela Campagna, Fagundes Emanuel, Jean Pierre Noher Ana é uma jovem que vive em uma cidade muito pequena, que mal tem acesso à internet. Seu único refúgio é uma lan house, onde se apaixona por um rapaz que vai mudar sua vida. - QUARTA, 8 TCM, 22h. RAMBO 3 Produção: EUA, 1988 Direção: Peter Macdonald Elenco: Sylvester Stallone, Marc De Jonge, Sasson Gabai, Randy Raney, Kurtwood Smith John Rambo vive tranquilamente num mosteiro budista, onde finalmente encontrou a paz que sempre buscara. Mas a tranquilidade chega ao fim quando ele recebe a visita de um oficial do Departamento de Estado, que o informa que o coronel Sam Trautman, grande amigo e figura paterna para Rambo, foi raptado. - QUINTA, 9 Telecine Cult, 22h. NA PRÓXIMA, ACERTO O CORAÇÃO Título original: La Prochaine Fois Je Viserai Le Coeur Produção: França, 2014 Direção: Cédric Anger Elenco: Guillaume Canet, Ana Girardot, Jean-Yves Berteloot Em Oise, na França, um serial killer que mata apenas mulheres está amedrontando a população. O que ninguém sabe, no entanto, é que ele é Franck, um policial encarregado de investigar os crimes que ele mesmo cometeu. - SEXTA, 10 Maxprime, 22h05. AJUSTE DE CONTAS Título original: Grudge Match Produção: EUA, 2013 Direção: Peter Segal Elenco: Sylvester Stallone, Robert De Niro, Ireland Baldwin, Kevin Hart Dois lutadores passaram trinta anos se odiando, mas agora têm a oportunidade de resolver seus problemas no ringue. Embora já não tenham os movimentos da época de ouro, estes veteranos farão o possível para mostrar quem é o melhor de todos.