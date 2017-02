Com registro internacional, Boogarins lança disco ao vivo

(foto: Divulgação)

Depois de viajar o mundo com o sucesso dos dois primeiros discos, a banda goiana Boogarins lançou nesta sexta-feira (03) seu terceiro disco.

Intitulado Desvio Onírico, o novo disco do grupo é um registro do que foi 2016 para o Boogarins. Apesar de contar com apenas quatro faixas, o álbum tem duração de mais de quarenta minutos.

Gravadas ao vivo, as músicas mostram ao ouvinte o que é a performance do grupo em cima do palco.

Tracklist:

Infinu- Gravada no Canadá durante o festival Levitation Vancouver

Tempo- Gravada no Rock in Rio Lisboa

Auchma- Gravada em Winston-Salem, nos EUA

Manchaca- Jam gravado em Austin, no Texas

Ouça: