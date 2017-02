Jadson está acima do peso e só atuará em março

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Jadson deve assinar contrato com o Corinthians nesta sexta-feira (3) para voltar a defender o time alvinegro nos próximos dois anos. O jogador, entretanto, vai demorar 30 dias para voltar aos gramados. Segundo o médico Joaquim Grava, Jadson voltou das férias acima do peso. Dessa forma, o mês de fevereiro será usado para aprimorar a forma física e dar ritmo de jogo ao atleta, que defendeu Tianjin Quanjian da China na temporada passada. "Ele engordou um pouquinho, está um pouquinho inchado, não joga desde outubro. Engordou uns quatro [quilos]. Um mês ele está pronto para jogar", disse Joaquim Grava em entrevista à Fox Sports. Grava disse ainda que Jadson foi aprovado nos exames médicos realizados nesta quarta-feira na capital paulista. O próximo passo para consolidar o retorno é a assinatura de contrato. Nesta quinta, o Corinthians divulgou uma lista com 26 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. Restam duas vagas. Uma será de Jadson e a outra ficará entre os goleiros Walter e Matheus Vidotto. O clube tem até o dia 3 de março para fechar a relação.