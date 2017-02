Preço da passagem de ônibus de Curitiba sobe para R$ 4,25 na segunda-feira

(foto: SMCS)

A tarifa do transporte coletivo de Curitiba será reajustada e passará a R$ 4,25 a partir de zero hora da próxima segunda-feira (6). O reajuste é necessário para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público e permite a retomada de investimentos que tragam melhorias para os passageiros.

Com o reajuste da passagem será possível investir em melhorias, como mais estações para embarque e desembarque e renovação da frota de ônibus. Hoje, parte dos veículos circula com prazo de validade contratual vencido.

Além da renovação da frota, será possível implantar o ônibus Ligeirão para atender a linha Santa Cândida-Capão Raso.

Circular Centro e Linha Turismo

Também a partir de segunda-feira, a passagem do Circular Centro passará a custar R$ 3,00 e a Linha Turismo, R$ 45,00. Aos domingos, o valor da passagem será o mesmo praticado nos dias úteis.

“A decisão foi técnica e não demagógica para evitar a continuidade do sucateamento do transporte público”, disse o presidente da Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), José Antonio Andreguetto. “A tarifa hoje não cobre os custos do sistema e isso provocou transtornos aos passageiros, que sofriam com as constantes paralisações de motoristas e cobradores em função do atraso nos repasses financeiros pelas empresas.”

Além disso, disse Andreguetto, boa parte da frota de ônibus está vencida. “Os investimentos precisam urgentemente ser retomados.”

Ligeirão

Além da renovação da frota, será implantado o ônibus Ligeirão na linha Santa Cândida-Capão Raso. “Não vamos resolver em um mês os problemas dos últimos quatro anos, mas precisamos urgentemente retomar o equilíbrio econômico-financeiro, melhorando o sistema com ampliações de linhas, ônibus novos e outras medidas. São investimentos necessários para devolver a Curitiba a qualidade e a referência em transporte público”, disse Andreguetto.

Para o ligeirão atender a linha Santa Cândida-Capão Raso serão comprados 24 novos ônibus biarticulados, com capacidade para 250 passageiros em cada veículo. Os Ligeirões ajudarão a desafogar o eixo mais congestionado da capital. “É uma determinação do prefeito Rafael Greca melhorar o transporte coletivo em todas as frentes, começando pela implantação, neste ano, do ligeirão no eixo Norte-Sul, num trecho ainda maior do que o previsto anteriormente”, disse Andreguetto.

Reintegração

Até julho, a Urbs e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) pretendem reintegrar outras linhas que foram interrompidas ou mudadas depois da desintegração do Sistema Metropolitano de Transporte.

A primeira linha retomada foi a Colombo-CIC, em janeiro. Estão em estudos a entrada da linha Araucária dentro do terminal CIC e a Boqueirão-São José dos Pinhais.