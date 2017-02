Matthew McConaughey diz que 'é hora de aceitar' Donald Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contrariando a grande maioria de artistas de Hollywood, que se manifestaram publicamente contra Donald Trump, o ator Matthew McConaughey mostrou um posicionamento mais brando ao presidente norte-americano. Em entrevista ao programa "The Andrew Marr Show", da BBC de Londres, Matthew foi questionado sobre o posicionamento de seus colegas, e afirmou que "ele [Trump] é nosso presidente. É hora de aceitarmos e sermos construtivos com ele nos próximos quatro anos". Não se sabe se a entrevista, exibida no domingo (29), foi gravada antes ou depois do decreto assinado por Trump na sexta (27), que proíbe cidadãos de sete países predominantemente muçulmanos de entrarem nos Estados Unidos. A revista "Variety" fez questão de lembrar que a mulher de Matthew, Camila Alves, é uma imigrante brasileira que vive nos EUA desde a adolescência. O ator estava no programa para divulgar seu novo filme, "Ouro e Cobiça", que estreia em março no Brasil.