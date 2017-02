Balada Protegida será feita em cinco locais nesta sexta-feira

A Balada Protegida da Prefeitura será feita em cinco locais diferentes na noite desta sexta-feira (3). As ações do programa serão levadas à Avenida Vicente Machado e Rua Coronel Dulcídio, no Batel, às ruas Trajano Reis e Jaime Reis, no São Francisco, e às casas noturnas Wood´s Country Bar, no Seminário, e Rodeo Country Bar, na Linha Verde, Bacacheri.

Haverá atendimento à imprensa às 21 horas em frente à Wood´s (General Mário Tourinho, 387, Seminário). O secretário da Defesa Social e Trânsito, Algacir Mikalovski, explicará detalhes da Balada Protegida desta sexta.

As ações serão feitas de forma simultânea das 21h desta sexta (3) até a 1h de sábado (4). Na Vicente Machado e Coronel Dulcídio serão feitas as abordagens educativas, com distribuição de material gráfico sobre prevenção de acidentes, e o teste de alcoolemia no sangue, com bafômetros descartáveis cedidos pelo Detran-PR - ação voluntária, as pessoas não são obrigadas a participar. O objetivo é orientar sobre os riscos de dirigir alcoolizado.

Viaturas da Guarda Municipal, da Setran e do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran) farão a orientação e organização do trânsito. Faixas das ruas serão bloqueadas com cones para os frequentadores dos bares terem mais segurança e não correrem riscos de atropelamentos.

Tráfico de drogas

Nas ruas Trajano Reis e Jaime Reis a ação será com um teor mais repreensivo e de combate ao tráfico de drogas. A Guarda Municipal usará cães farejadores e o policiamento será mais ostensivo. Também será feito o combate à perturbação do sossego e ao comércio irregular.

Nas casas noturnas sertanejas haverá fiscalização sanitária e de urbanismo. A Defesa Civil também fará vistorias em relação às normas de prevenção e emergências. A Polícia Federal também participará da ação.

O Instituto Paz no Trânsito está apoiando formalmente o programa Balada Protegida da Prefeitura e nesta noite vai acompanhar as ações.

Endereços

Avenida Vicente Machado, entre a Coronel Dulcídio e Presidente Taunay

Coronel Dulcídio, na esquina entre a Comendador Araújo e Benjamin Lins (Shopping Hauer)

Trajano Reis, a partir da Treze de Maio, e Jaime Reis, até a Praça João Cândido, no São Francisco

Rodeo Country Bar, na Linha Verde, 4.100, Bacacheri

Wood´s Country Bar, na General Mário Tourinho, 387, Seminário