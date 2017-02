Veja os valores para o show de Ed Sheeran em Curitiba

(foto: Divulgação)

Com mais de 22 milhões de álbuns vendidos no mundo inteiro, quase 5 milhões de downloads no Spotify e 3.5 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, o aclamado cantor e compositor britânico Ed Sheeran, que está lançando seu novo disco “÷”,o terceiro de sua carreira, chega ao Brasil em maio, com sua nova turnê mundial.

Ele se apresenta em Curitiba, no dia 23 de maio, na Pedreira Paulo Leminski.

Esta é a segunda passagem do astro pelo Brasil. Em abril de 2015, o cantor fez três apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro com ingressos esgotados.

Pré-venda Ourocard: de 07/03 terça-feira (10h00) a 10/03 sexta-feira (9h00)

Venda: 10/03 sexta-feira (abrindo 10h00)

SETOR INTEIRA MEIA-ENTRADA CLIENTES OUROCARD PISTA PREMIUM R$ 680,00 R$ 340,00 R$ 340,00 PISTA R$ 380,00 R$ 190,00 R$ 190,00 DECK R$ 380,00 R$ 190,00 R$ 190,00 CAMAROTE R$ 900,00 R$ 450,00 R$ 450,00

www.livepass.com.br