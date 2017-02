Agente penitenciário é preso por desviar 22 armas do DEPEN

Um agente penitenciário foi preso suspeito de desviar mais de 20 armas do Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN). O homem de 40 anos, foi preso por investigadores da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), da Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (2), em uma autoescola, no bairro Xaxim, em Curitiba. A ação contou com o apoio da Corregedoria do Depen.

O funcionário público estava sendo investigado há três meses. A investigação apontou que Ramos Neto teria desviado 22 armas que foram doadas ao Depen pela Delegacia de Explosivos, Armas e Munições (DEAM) da Polícia Civil. A doação aconteceu em junho de 2015, mas o desvio foi no ano seguinte.

