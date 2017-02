Polícia Civil reinicia trabalho de vistoria em autopeças de Curitiba e RMC

A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) reiniciou o trabalho de fiscalização em lojas de autopeças de Curitiba e Região Metropolitana, na manhã de quinta-feira (02). Os alvos da ação foram estabelecimentos do bairro Uberaba e do município de Campo Largo. Mais de 40 módulos de veículos foram apreendidos pelos policiais e serão encaminhados à perícia para a verificação de ilegalidade.

Dez policiais da DFRV participaram da operação nas ruas, além de servidores do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e de uma equipe da Receita Estadual. O objetivo da ação é combater o comércio de veículos e peças proveniente de origem ilícita.

Para ler a matéria completa acesse o blog Plantão de Polícia