Espetáculo celebra os 80 anos do quadro Guernica

(foto: Marcelo Almeida)

Da tela para o palco, o espetáculo de dança contemporânea Guernica entra em cartaz nesta sexta-feira (3/02), no pátio externo da Capela Santa Maria, em Curitiba. A apresentação é uma homenagem aos 80 anos da obra mais conhecida do pintor cubista Pablo Picasso.

Dirigido por Laura Haddad, a peça tem como base a criação artística da tela de Picasso. Com temática desconcertante, a obra mais famosa do Cubismo aborda o bombardeio na cidade de Guernica y Luno, os horrores vividos na Espanha durante a ditadura de Francisco Franco, de 1936 até 1975, e os dramas humanos do nosso tempo.

“Ao reunir bailarinos com diferentes trajetórias, alguns vindos da escola mais tradicional do Paraná, como o Balé Guaíra, e outros da dança de rua, ampliamos as possibilidades da criação artística coletiva, que resultou em Guernica”, diz Laura. “Parte dos bailarinos foram selecionados através de uma oficina aberta. O processo revelou tamanho potencial que já pensamos em ampliar a pesquisa e transformar essa equipe em uma companhia.”

O balé tem trilha composta especialmente para a apresentação e, também, músicas bascas, além de video mapping (projeção de vídeo) e coreografia de Carmen Jorge. As apresentações vão até 5 de março, de quinta-feira a sábado, às 20h30, e aos domingos, às 17h e às 20h30. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Serviço:

Espetáculo Guernica

Data: de 3 de fevereiro a 5 de março

Horários: quintas, sextas e sábados, às 20h30. Domingos às 17h e 20h30.

Ingressos: R$ 30 e meia-entrada R$ 15.

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural (Conselheiro Laurindo, 273, Centro).

Informações: (41) 3321-2840.