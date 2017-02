Conservatório de MPB abre vagas para o primeiro semestre

O Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba abre nesta quarta-feira (01/02) inscrições para as vagas remanescentes. São 22 cursos, divididos entre instrumentos, canto popular, disciplinas teóricas e práticas de conjunto.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site www.conservatoriodempb.com.br, até domingo (5).

Para os cursos de instrumentos e canto, o investimento é de cinco parcelas de R$120,00. Para as disciplinas teóricas e as práticas de conjunto, o valor das parcelas é de R$ 60,00. Todos os cursos tem taxa de matrícula no valor de R$ 120,00.

As inscrições têm duas fases. A primeira, que é gratuita, consiste em um questionário, que o candidato responderá online. Se aprovado, passará para a segunda fase – um teste e uma entrevista com o professor. Para esta segunda fase, o candidato deverá pagar uma taxa de R$ 35,00. Para ingressar no Conservatório, ele precisa ser aprovado nas duas fases.

Gratuidade

Neste primeiro semestre, os cursos teóricos e práticos poderão ser gratuitos para alunos matriculados nas aulas de instrumentos e canto.

Para ter gratuidade, os candidatos devem escolher, na hora da inscrição virtual, entre as disciplinas teóricas de arranjo instrumental, harmonia, linguagem e estruturação musical ou história da MPB e ainda entre as práticas de conjunto de música caipira, choro, MPB ou samba, sendo também necessária aprovação em teste seletivo.

"Essa nova medida fortalece e amplia a educação musical do aluno", explica a coordenadora pedagógica do Conservatório, Mari Lopes Franklin.

Há vagas para canto popular, acordeom, bandolim, bateria, cavaquinho, clarinete, flauta doce e transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trompete, violão e viola caipira. Para crianças, de 7 a 12 anos, os cursos são de bateria, violão e piano.

Como fazer

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site www.conservatoriodempb.com.br. Para se inscrever, é necessário ler atentamente o edital e, em seguida, preencher a ficha de inscrição (questionário online). O candidato poderá se inscrever em mais de um curso.

Mais informações podem obtidas pelo e-mail secretariacmpb@fcc.curitiba.pr.gov.br ou pelo telefone (41) 3321-3315, de segunda a quinta-feira, das 9h às 22h, sexta-feira, das 9h às 21h, e sábado, das 9h às 13h.

Serviço:

Inscrições para vagas remanescentes do primeiro semestre letivo de 2017

Data: de 1 a 5 de fevereiro

Como: pelo site http://www.conservatoriodempb.com.br/

Início das aulas: 20 de fevereiro de 2017

Telefones: (41) 3321-3315 e (41) 3321-3208

E-mail: secretariacmpb@fcc.curitiba.pr.gov.br