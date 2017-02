Militar francês atira contra homem com faca no Louvre, em Paris

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Um homem armado com uma faca atacou soldados franceses nesta sexta-feira (3) na entrada do Museu do Louvre, em Paris, e foi atingido por disparos. Ele tentava entrar em uma galeria comercial embaixo do museu carregando duas malas e ao menos uma faca e agrediu um outro soldado, que foi levemente ferido. O soldado disparou cinco vezes e o homem armado —que não tinha explosivos— ficou gravemente ferido. Segundo a Reuters, citando fontes próximas à investigação, o agressor é egípcio e chegou à França no fim de janeiro. Seu nome não foi divulgado. O presidente socialista, François Hollande, elogiou a coragem e a determinação do soldado afirmando haver poucas dúvidas sobre a natureza terrorista do ataque. Donald Trump, presidente dos EUA, reagiu em um tuíte afirmando que o agressor representa "um novo terrorismo islâmico radical". "Turistas foram trancados. França no limite outra vez." 'DEUS É MAIOR' A região foi interditada, e o museu, fechado. Cerca de 1.250 visitantes foram encaminhados a áreas seguras durante o incidente. Estações de metrô também foram interditadas temporariamente. O soldado estava em patrulha quando foi atacado. Esse tipo de medida está em vigor desde o atentado ao semanário satírico "Charlie Hebdo", em janeiro de 2015. O ataque ocorreu às 7h do horário de Brasília. De acordo com o chefe da polícia parisiense, Michel Cadot, o agressor, "armado com pelo menos um facão, e talvez com uma segunda arma, correu em direção à patrulha", fazendo ameaças e gritando "Deus é maior" em árabe. Além do agressor, uma segunda pessoa "de comportamento suspeito" foi detida, informou o chefe da polícia. EMERGÊNCIA Alvo de um grande ataque em novembro de 2015, com 130 mortos em Paris e nas cercanias da capital, a França segue em estado de emergência até julho. A segurança será um dos principais temas nas eleições presidenciais, com primeiro turno em 23 de abril. Partidos populistas, como a ultradireitista Frente Nacional, se baseiam em um discurso de proteção às fronteiras e freio à migração. As pesquisas de opinião sugerem, por ora, que a Frente Nacional chegará ao segundo turno, em maio. LOUVRE O Louvre, que deve reabrir já neste sábado (4), é um dos principais museus do mundo, abrigando relíquias artísticas, como a Mona Lisa, e arqueológicas, como o Código de Hamurabi. O fluxo de turistas tem sido drasticamente reduzido nos últimos meses após uma série ataques. O número de visitantes caiu 14,5% no ano passado, em relação a 2015.