Governo Trump pretende revisar relações dos EUA com Cuba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (3) uma revisão de suas relações com Cuba. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, a administração está fazendo "uma revisão completa de todas as políticas dos EUA em relação a Cuba", com foco em políticas de direitos humanos. Trump é crítico do processo de reaproximação com a ilha, iniciado em dezembro de 2014 pelo então presidente Barack Obama. Desde então, os EUA reabriram sua embaixada em Havana e atenuaram restrições de viagem entre os dois países. Entretanto, continua vigente o embargo contra Cuba, instaurado nos anos 1960 -cabe ao Congresso, controlado pelo Partido Republicano, a decisão de retomar o intercâmbio comercial. A Casa Branca não informou até que ponto planeja reverter as políticas de Obama em relação à ilha. Os EUA acusam o regime cubano de violações de direitos humanos e perseguição contra opositores.