“Praça” dá show de bom humor e na audiência com programas do passado

A televisão tem coisas interessantes. Na noite da última quinta-feira, reprisando antigas participações de Golias e Jorge Lafond, entre outros, “A Praça é Nossa” levou o SBT ao primeiro lugar de audiência por mais de 50 minutos. E num horário que a Globo tinha no ar o “Amor & Sexo”, inclusive com direito a beijos de homem com homem e mulher com mulher durante a sua exibição. Ganhou também do “Jornal da Globo”, num dia de fatos bem importantes, como naquela hora a já anunciada morte cerebral da ex-primeira dama, dona Marisa, ou da escolha de Edson Fachin para o lugar de Teori Zavascki, como novo relator da Laja Jato. Surpresa? Até que não. Em outros tempos, reapresentando a “Escolinha do Golias”, no começo da noite, o SBT também arrebentou. É o que se fala do programa de humor divertido, aquele que leva o telespectador a achar graça e até, em alguns casos, chegar ao desatino de uma gargalhada, tão ausente dos nossos costumes nos tempos atuais. Pelo que se vê por aí, está complicado fazer voltar aqueles bons tempos.

TV Tudo

Segurando a onda

A Globo acertou ao firmar as presenças de Otaviano Costa e Joaquim Lopes como apresentadores do “Vídeo Show”. Acabou, enfim, o revezamento na bancada, que nunca levou a nada, e acabou por tornar possível o bom entrosamento dos dois. Ponto a favor.

Vai em frente

José Mayer vai até o fim de “A Lei do Amor” na Globo. Essa história de morte do Tião, que rolou por aí, segundo a Globo, não procede. E nunca foi cogitado, até porque o seu personagem é considerado uma das peças-chave da novela.

Setor de reclamações

Pessoal do SBT no Rio não vê a hora da emissora trocar sua velha sede alugada de São Cristóvão por outro lugar, mais adequado para servir um canal de televisão. As instalações atuais não oferecem nem estacionamento. O pessoal é obrigado a botar o carro debaixo de um viaduto.

Só em novela

O desaparecimento e o retorno da Alice Wegmann, como outra personagem, com todo respeito aos autores dessa ideia, é uma das maiores bobagens das novelas nos últimos tempos. Com toda certeza, nem a própria atriz, sendo obrigada a interpretar, acredita naquilo. Quer dizer que a grande diferença entre uma e outra se resume ao corte de cabelo? Tá bom.

Encheção de linguiça

Aliás, o mais interessante nessa ida e volta da Isabela, entre o que ela era e o agora disfarçada, é o número de capítulos perdidos com isso. E levando outros personagens a fazerem o bobo. Fingindo que acreditam. Ou que estão desconfiados.

Comédia

A próxima “Malhação” vai fazer uma aposta também em romance cômico adulto. Ou mais precisamente no casal Roney Romano e Josefina. Para esta trama, a luta agora está sendo encontrar uma boa atriz para fazer par com Lúcio Mauro Filho.

Mais um

De hoje até sábado, em um galpão da Vila Leopoldina, em São Paulo, a Band grava a primeira etapa do “Masterchef”, com a seleção dos participantes amadores. A ideia é estrear esta sua nova edição em meados de março, entre os dias 14 e 15.

Cara nova

A Rede TV! está gravando pilotos do “É Notícia”, programa semanal de entrevistas, que agora irá receber novos cenários. Amanda Klein está há quase nove anos no seu comando.

Mais segurança

A direção da Record atendeu, e atendeu bem, antiga reivindicação dos funcionários, sobre a falta de segurança na rua da Várzea, onde fica a sua entrada principal. Foram muitos os casos de violência por ali. O local passou por reformas, está bem mais iluminado e foi dobrado o número do pessoal responsável em garantir a boa ordem.

É o seguinte:

Hoje, segunda-feira, Raul Gil volta a gravar novos programas no SBT, afastando de vez qualquer possibilidade de se alterar a grade dos sábados. Sobrou para o Celso Portiolli. Até agora nenhuma informação foi passada a ele, nem a ninguém, se continuará com o “Domingo Legal” a partir de março ou não. Bem desagradável.

Globo/Mauricio Fidalgo





Internacional

Alfredo Castro, um dos mais respeitados atores chilenos, foi contratado pela Globo para trabalhar em “Os Dias Eram Assim”, Super Série escrita por Angela Chaves e Alessandra Poggi, prevista para estrear em abril, na faixa das 23h. Hernando é o seu personagem, marido de Laura (Cyria Coentro) e pai de Rimena (Maria Casadevall). O ator, muito conhecido do cinema, também está na série “Narcos”. A primeira fase de “Os Dias” foi gravada no Chile.

Bate – Rebate

A partir desta segunda-feira, às 22h, começa a nova temporada do “Economia e Negócios”, programa da Fátima Turci na Record News.

Band já está com chamadas do seu carnaval no ar...

... E só confirmando Salvador. Recife, desta vez, deve mesmo ficar de fora.

Wanderleia é a entrevistada do Aderbal Freire Junior no “Arte do Artista”, programa dele na TV Brasil, hoje, 21h30.

Jogo do Brasil na eliminatória vai fazer a Globo mexer na sua programação...

... E mexer duas vezes...

... O encontro com o Uruguai, em Montevidéu, está marcado para 23 de março, que cai numa quinta, às 8 horas da noite.

Ideias de próximas temporadas de alguns, “A Liga”, por exemplo, ou lançamento de novos programas até que existem na Band...

... O problema está em como viabilizar as suas produções. É um assunto mais para o “super” comercial resolver.

Primeiro foi a Record, depois o SBT dizendo que foi vice-líder em janeiro. O problema agora é saber quem está mentindo?

C´est fini

Sem surpresas, uma vez mais, Nelson Rubens e Flávia Noronha irão ancorar a cobertura dos bastidores do Carnaval na Rede TV!. Os dois ficarão no estúdio enquanto a equipe de repórteres do “TV Fama” se dividirá entre as ruas do Sambódromo do Anhembi (SP) e Marquês da Sapucaí (Rio). Rede TV! que terá na avenida, Daniela Albuquerque desfilando pela Acadêmicos do Tucuruvi, mais Luciana Gimenez e Renata Kuerten, pela Grande Rio.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!