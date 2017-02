Coritiba pode escalar Rildo e força máxima em clássico

Rildo: possibilidade de estrear pelo Coritiba (foto: Divulgação/ Coritiba)

O Coritiba perdeu um jogo, empatou outro e entra em campo pressionado pelos mais resultados até agora no Campeonato Paranaense. Por causa disso, o técnico Paulo Cesar Carpegiani ensaiou um certo mistério, mas tende a mudar apenas uma peça para o clássico deste domingo (5), diante do Paraná Clube, no Couto Pereira, pela 3ª rodada da competição.

A peça, no caso, é o atacante Rildo. Ele está clinicamente recuperado de uma lesão e tem condições de estrear pela equipe. Se escalado, ele tomaria o posto do colombiano Filigrana como atacante pelo lado esquerdo do campo. Outra possibilidade é Rildo no lugar de Henrique Almeida. Este último chegou ao Coritiba dizendo que ainda precisava aprimorar a forma física, mas já atuou 180 minutos. Kleber é o único que não corre risco de sair.

Nas outras posições, Carpegiani deve repetir Wilson no gol, Thiago Lopes e Carlinhos nas laterais, Werley e Juninho na zaga, Edinho e Alan Santos como volantes e Ruy como meia.

Nos jogos anteriores, o Coritiba perdeu para o Cianorte (1 a 0) e empatou com o Cascavel (0 a 0). Os jogadores acusaram a pressão. “A crítica é natural pelo resultado. O torcedor tem razão”, disse o volante Alan Santos. “Mas estamos em início de temporada, teve viagens e dois jogos seguidos fora. E falta de entrosamento”, continuou. “Não é importante quando começa, importante é como termina. Fizemos um ponto em dois jogos, mas temos o clássico para reverter a situação”.