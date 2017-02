Emilly é a nova líder após prova que durou 19 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Emilly é a nova líder do "BBB 17", após vencer uma prova de resistência que durou 19 horas. A sister conquistou a coroa depois que Rômulo desistiu da disputa. Antes do resultado, o diplomata perguntou se a colega de confinamento já estava "no seu limite". Ela confessou que sim e então o brother deixou a prova. Os dois foram aplaudidos pelos outros participantes do programa. Rômulo deu um mergulho na piscina depois da desistência e Emilly foi carregada por Luiz Felipe para dentro da casa. Ela chorava muito. Na prova, os jogadores precisaram manter as mãos na cabeça enquanto estavam espremidos entre dois muros. MARINALVA Pouco antes de sair da disputa, Marinalva havia dito que queria bater o recorde de tempo em provas de resistência do BBB. "Eu queria mesmo um recorde, sabe? Dentro do nosso limite", disse. A para-atleta, porém, deixou a prova uma hora antes do que a vencedora.