Com cabeça na Libertadores, Atlético recebe o PSTC

Nikão: primeiro jogo oficial no ano (foto: Divulgação)

O Atlético recebe o PSTC neste sábado (4), às 17 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense. Mas apenas o “corpo” do Furacão estará em campo. A “cabeça” está em Bogotá, onde o time joga na quarta-feira (8) pela Copa Libertadores, contra o Millonarios. Nesse dia, o Atlético fará o jogo de volta pela segunda fase preliminar da competição continental. A primeira partida, na Arena, terminou 1 a 0 a favor do time paranaense.

Por causa da Libertadores, o técnico do Atlético, Paulo Autuori, vai escalar uma equipe basicamente reserva diante do PSTC – a exemplo do que fez no último domingo (29), contra o Rio Branco. Os únicos titulares que estarão em campo neste sábado são o goleiro Weverton e o meia-atacante Nikão. Este último não atuou pela Libertadores, na quarta-feira (1), porque estava suspenso.

Autuori tinha perspectiva de escalar o veterano meia Carlos Alberto neste sábado, mas voltou atrás. “Na analise que fizemos depois do jogo (de quarta), com a fisiologia, achamos melhor que ele se recupere do jogo e treine um treino específico”, disse o treinador. “Como falei após o jogo, ele deveria jogar, queria jogar. Mas aqui as vontades são deixadas de lado. Daremos prioridades às necessidades”.

No Estadual, o Atlético jogou apenas uma vez: empatou em 1 a 1 com o Rio Branco, na 1ª rodada. Com isso, o time tem 1 ponto e está em 5º lugar, ao lado de mais três times. O jogo contra o Toledo, pela 2ª rodada, foi adiado devido ao compromisso pela Libertadores. A partida ainda não foi remarcada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF)

ATLÉTICO x PSTC

ATLÉTICO

Weverton; Léo, José Ivaldo, Marcão e Nicolas; Luiz Otávio, Matheus Rossetto, Nikão, Matheus Anjos e Bruno Rodrigues (Crysan); Murillo. Técnico: Paulo Autuori

PSTC

Júlio César; Paulinho, Lucas Trindade, Marcão e Júlio; Guilherme, Boré, Néverton e Rone Dias; Carlos Henrique e Lucão.

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva

Local: Arena da Baixada, sábado, às 17 horas