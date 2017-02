Com redução no valor, Correios renovam patrocínio com a CBDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios anunciaram nesta sexta-feira (3) a renovação do contrato de patrocínio com a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos). Apesar do novo vínculo, que dura dois anos, a redução foi drástica. A estatal vai repassar R$ 5,7 milhões à entidade esportiva ou R$ 11,4 milhões nos dois anos-, bem menos do que os cerca de R$ 16 milhões que foram dados por ano entre 2014 e 2016. No ciclo olímpico Londres-Rio, a CBDA recebeu R$ 95 milhões dos Correios. A estatal atravessa crise e disse que "a redução dos valores em relação aos contratos anteriores é reflexo do cenário atual de reestruturação". Além da CBDA, os Correios darão R$ 1,6 milhão para o handebol nos próximos dois anos.