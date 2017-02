Prefeito anuncia contratação de 700 professores para rede municipal

Greca, no Fórum de Educação: “Nós somos os guardiões da Educação de Curitiba" (foto: Valdecir Galor/SMCS)

O prefeito Rafael Greca anunciou nesta sexta-feira (3), no 1º Fórum de Gestores da Rede Municipal de Ensino, a contratação de mais de 700 professores de educação infantil, docência I (1º ao 5º ano) e docência II (6º ao 9º ano).

O fórum reuniu diretores das cerca de 400 unidades da rede municipal de ensino. “Vamos governar a Educação com o apoio de vocês e, de novo, tornar o ensino público de Curitiba referência nacional e para o nosso povo”, disse Greca. “Vamos dar às nossas crianças todas as condições de se tornar um cidadão.”

O prefeito afirmou que é preciso “pensar grande, porque a vida é muito curta para sermos pequenos”. “Vamos aproveitar cada minuto dos nossos curitibinhas nas salas de aula para dar a eles uma educação formadora, criadora, que seja base e estímulo para cada um”, completou o prefeito, que encerrou sua participação no fórum cantando o Hino de Curitiba. Ele foi aplaudido pelos gestores de ensino.

Apresentação

No 1º Fórum de Gestores da Rede Municipal de Ensino, no auditório do Colégio Estadual do Paraná, diretores das cerca de 400 unidades da educação conheceram a nova equipe da Secretaria Municipal da Educação, comandada pela professora Maria Sílvia Bacila Winkeler, e as diretrizes do órgão para a gestão que está começando.

A secretária reforçou a importância do conceito de sustentabilidade nas ações da Secretaria da Educação. Ela destacou a importância de todos pensarem de forma coletiva. “Nós somos os guardiões da Educação de Curitiba. Vamos cuidar das nossas escolas, das nossas crianças, de forma sustentável e sem excluir ninguém”, completou. A reunião técnica serviu também para alinhar as práticas e os procedimentos nas unidades a partir deste ano.

O superintendente Executivo da Secretaria da Educação, Oséias Santos de Oliveira, ressaltou que, apesar de a pasta ter um dos maiores orçamentos da Prefeitura, 85% estão comprometidos com a folha de pagamento. Ele também falou das dívidas. “Na transição, pensávamos que teríamos de dar conta de R$ 100 milhões em dívidas mas, ao assumirmos, constatamos que são R$ 140 milhões”, revelou o superintendente, que pediu a compreensão da equipe para os ajustes que serão feitos.