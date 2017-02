Reservas do Botafogo buscam 1ª vitória no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início ruim na Taça Guanabara não alterou os planos do Botafogo. O técnico Jair Ventura utilizará novamente os reservas no duelo contra o Macaé, neste sábado (4), pela terceira rodada. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, às 19h30. A prioridade da equipe segue sendo a Taça Libertadores, onde decide a classificação para a próxima fase na quarta-feira, contra o Colo-Colo, em Santiago. Os cariocas venceram o jogo de ida por 2 a 1. No Estadual, o time de General Severiano conquistou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas -uma derrota e um empate. Amanhã, o único titular em campo deverá ser o goleiro Gatito Fernández. O meia João Paulo, que fez sua estreia na última quarta, negou que o time tenha deixado de lado a competição regional. “A gente não nega que prioridade é a Libertadores, mas não abrimos mão do Carioca. A vitória amanhã será importante para brigarmos na parte de cima. Equipe grande tem que estar acostumada com mais de uma competição e estejamos vivendo isso. Todo mundo com o pensamento de buscar os pontos necessários”, disse. Destaque na vitória contra os chilenos, o volante Airton treinou hoje com uma proteção no cotovelo esquerdo, onde sofreu um estiramento. O jogador corre contra o tempo para se recuperar e jogar o duelo decisivo da Libertadores. O Macaé, do técnico Renê Simões, ainda não pontuou na competição. O treinador passou pelo Botafogo em 2015, quando levou a equipe ao vice-campeonato do Estadual. BOTAFOGO Gatito Fernández; Marcinho, Renan Fonseca, Igor Rabello e Gilson; Dudu Cearense, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso e Leandrinho; Pachu e Guilherme. T.: Jair Ventura MACAÉ Milton Raphael; Léo Rodrigues, Ramon, Aislan e Ebert; Diérson, Rafinha, Marquinho e Zotti; Romarinho (Fernando Santos) e Charles Chad. T.: Renê Simões Estádio: Nilton Santos, no Rio Horário: 19h30 Juiz: Rafael Martins de Sá