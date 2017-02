Flamengo busca 3ª vitória na Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo entra em campo neste sábado (4), às 16h30, em Moça Bonita (Bangu), em busca de sua terceira vitória na Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual do Rio. O time do técnico Zé Ricardo obteve duas vitórias tranquilas nas duas primeiras rodadas: 4 a 1 sobre o Boavista e 3 a 0 em cima do Macaé. E lidera com folga o Grupo B. Diante do Nova Iguaçu, que jogará como mandante, o treinador deve manter a base de 2016, com poucas modificações. Os reforços de 2017 ainda buscam condicionamento físico. Uma mudança, porém, que acontecerá é a entrada de Trauco no lugar do lateral-esquerdo Jorge, negociado com o Monaco, da França. Para esta partida, Zé Ricardo também não conta com o meia Éverton, expulso na vitória sobre o Macaé. O substituto será Gabriel, que se recuperou de dores musculares e vai estrear na temporada. Já o Nova Iguaçu realizou nesta sexta o último treino antes da partida diante da equipe da Gávea. O time da Baixada Fluminense vai em busca de sua primeira vitória na Taça Guanabara. O técnico Edson Souza deve manter o mesmo time que empatou com o Botafogo, no último fim de semana, no Engenhão. NOVA IGUAÇU Jefferson; Yan, Raphael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas; Iuri, Paulo Henrique, Wescley e Caio Cezar; Marlon e Adriano. T.: Edson Souza FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Romulo, Willian Arão, Diego e Mancuello; Gabriel e Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: Moça Bonita, em Bangu (Rio) Horário: 16h30 Juiz: Luis Antonio Silva dos Santos