Coritiba e Paraná fazem neste domingo (5), no Couto Pereira, o clássico “do Fantástico”. O jogo está marcado para começar às 20 horas de domingo, horário pouco usual para o futebol e que normalmente é tomado pelo programa Fantástico, da Globo. É o primeiro clássico do futebol paranaense neste ano.

A definição do horário da partida foi uma novela. E, ao contrário do que se pode pensar, não teve interferência da TV, mesmo porque não será transmitido em lugar nenhum. Para este domingo, estava marcado o Carnaval Eletrônico de Curitiba, que duraria a tarde toda. Assim, o jogo foi marcado para a noite, por questões de segurança – o efetivo policial não precisara ficar dividido. Contudo, o Carnaval foi cancelado na quinta-feira (2). Ainda haveria tempo legal para se alterar o horário do jogo, mas isso não foi feito.

O jogo de domingo será o primeiro do Coritiba no Couto Pereira. Até agora, o time só atuou fora de casa, de onde trouxe uma derrota (1 a 0 para o Cianorte) e um empate (0 a 0 com o Cascavel). Ou seja, os coxas-brancas ainda não venceram nem marcaram gol neste ano. Possuem o pior ataque da competição.

A partida será, ao mesmo tempo, a primeira do Paraná Clube fora da Vila Capanema. Em casa, o time venceu não apenas os dois jogos pelo Paranaense (5 a 0 sobre o Foz e 2 a 0 diante do Cianorte), mas também triunfou na Primeira Liga (2 a 0 em cima do Avaí). O time da Vila lidera o Estadual, com 6 pontos, e ainda não sofreu gols no ano.

O Coritiba deve ter força máxima para o clássico. O time, 9º colocado no Estadual, acusa a pressão causada pela campanha ruim no começo. A novidade pode ser o atacante Rildo, que está clinicamente recuperado de lesão e pode estrear. Esse for escalado, ele tomaria o lugar de Filigrana, como um atacante aberto pelo lado esquerdo.

Já o Paraná deve entrar em campo com um time diferente do visto na quinta-feira (2), quando derrotou o Cianorte por 2 a 0. A ideia do técnico Wagner Lopes é poupar jogadores com vistas ao jogo da próxima quarta-feira (8), pela Copa do Brasil, contra o São Bento. Líder do Estadual, com 6 pontos, o time atualmente não sente a pressão que recai sobre o adversário.

Os gols do jogo talvez passem no Fantástico, que costuma apresentar os gols dos principais jogos do dia.

CORITIBA x PARANÁ

CORITIBA

Wilson; Thiago Lopes, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Alan Santos e Ruy; Henrique Almeida, Kleber e Filigrana (Rildo). Técnico: Paulo Cesar Carpegiani

PARANÁ

Leo; Junior, Eduardo Brock, Rayan e Kayke; Jhony, Alex Santana, Guilherme Biteco, Vitor Feijão e Guga; Bruno Cantanhede (Matheus Carvalho). Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba, domingo, às 20 horas