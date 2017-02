O corpo da ex-primeira-dama Marisa Leticia Lula da Silva será velado neste sábado (4) na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O velório da mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será das 9 às 15 horas.

Os familiares não decidiram se a cerimônia será aberta ao público. Depois do velório, o corpo será cremado, com as cinzas sendo depositadas no cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Camo.

Marisa Letícia morreu nesta sexta-feira (3), vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O horário do óbito foi às 18h57, segundo boletim do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo – ela estava internada desde 24 de janeiro. Na quinta-feira (2), os médicos decretaram a morte cerebral da ex-primeira-dama. A família autorizou a doação dos órgãos.

O presidente Michel Temer decretou, na noite de sexta-feira, luto oficial de três dias.