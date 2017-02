Jadson desabafa e diz que condição física está ligada ao tempo parado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Jadson recorreu às redes sociais para justificar a atual condição física. Segundo o jogador, que já acertou seu retorno ao Corinthians, é normal voltar com quilos a mais depois de um período parado. O atleta disse ainda que todos precisam de uma pré-temporada para recuperar a boa forma. "Continuar trabalhando sempre é importante!!! Agora que jogador que vem de algum tempo parado volta em forma? Todos precisam de uma pré-temporada para recuperar a boa forma (...) Tô vendo que vou ter que calar muita gente como fiz em 2015", escreveu o jogador. Na tarde desta sexta-feira (3), o médico Joaquim Grava disse que Jadson retornou ao Brasil acima do peso. O ex-jogador do Tianjin Quanjian, da China. não entra em campo há três meses. "Ele engordou um pouquinho, está um pouquinho inchado, não joga desde outubro. Engordou uns quatro (quilos). Um mês ele está pronto para jogar", disse Joaquim Grava em entrevista à Fox Sports. Grava disse ainda que Jadson foi aprovado nos exames médicos realizados na última quarta-feira (1º) na capital paulista. O próximo passo para consolidar o retorno é a assinatura de contrato de dois anos com o Corinthians.