Tarifa de ônibus de Curitiba sobe para R$ 4,25 a partir de segunda-feira

As passagens de ônibus em Curitiba estarão mais caras a partir da zero hora desta segunda-feira (6). A tarifa do transporte coletivo será reajustada para R$ 4,25. No mesmo dia e horário, também passam a vigorar os aumentos nas passagens do sistema de transporte coletivo na região Metropolitana de Curitiba. Nesse caso, o reajuste será diferenciado para cada um dos degraus da rede integrada.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o reajuste é necessário para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público. Além disso, o reajuste permite a retomada de investimentos que tragam melhorias para os passageiros, como construir mais estações para embarque e desembarque e renovação da frota de ônibus. Hoje, parte dos veículos circula com prazo de validade contratual vencido. Além da renovação da frota, será possível implantar o ônibus Ligeirão para atender a linha Santa Cândida-Capão Raso.

“A decisão foi técnica e não demagógica para evitar a continuidade do sucateamento do transporte público”, disse o presidente da Urbanização de Curitiba S/A (Urbs), José Antonio Andreguetto. “A tarifa hoje não cobre os custos do sistema e isso provocou transtornos aos passageiros, que sofriam com as constantes paralisações de motoristas e cobradores em função do atraso nos repasses financeiros pelas empresas”.

LINHAS INTEGRADAS

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), que gerencia o transporte metropolitano, informou que o reajuste ocorrerá nas linhas da rede integrada e nas linhas de ligação direta com Curitiba. São atendidos 13 municípios, divididos em quatro degraus, de acordo com a distância percorrida.

A partir de segunda-feira, as tarifas da rede integrada passarão a custar R$ 4,25 (1º degrau), R$ 4,30 (2º degrau), R$ 4,40 (3º degrau) e R$ 5,30 (4º degrau). As cidades de Campo Magro, Campo Largo, Araucária e Pinhais fazem parte do 1º degrau e a tarifa que era de R$ 3,70 passará a custar R$ 4,25 (mesmo valor de Curitiba).

Os municípios de São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Colombo são do 2º degrau e o valor da passagem, que era de R$ 3,80, passará para R$ 4,30. Piraquara e Fazenda Rio Grande compõem o 3º degrau e a tarifa de R$ 3,90 passará a R$ 4,40. E os municípios mais distantes, Bocaiúva do Sul, Contenda, Itaperuçu e Rio Branco do Sul, integram o 4º degrau e as tarifas de R$ 4,70 passarão para R$ 5,30.

REINTEGRAÇÃO

Até julho, a Urbs e a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) pretendem reintegrar outras linhas que foram interrompidas ou mudadas depois da desintegração do Sistema Metropolitano de Transporte. A primeira linha retomada foi a Colombo-CIC, em janeiro. Estão em estudos a entrada da linha Araucária dentro do terminal CIC e a Boqueirão-São José dos Pinhais.

LIGEIRÃO

Além da renovação da frota, será implantado o ônibus Ligeirão na linha Santa Cândida-Capão Raso. Para o ligeirão atender a linha Santa Cândida-Capão Raso serão comprados 24 novos ônibus biarticulados, com capacidade para 250 passageiros em cada veículo. Os Ligeirões ajudarão a desafogar o eixo mais congestionado da capital. “É uma determinação do prefeito Rafael Greca melhorar o transporte coletivo em todas as frentes, começando pela implantação, neste ano, do ligeirão no eixo Norte-Sul, num trecho ainda maior do que o previsto anteriormente”, disse Andreguetto.