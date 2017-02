Temer decreta luto de três dias por morte de Marisa Letícia

GUSTAVO URIBE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer decretou luto oficial de três dias pela morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, confirmada na tarde desta sexta-feira (3) pelo Hospital Sírio-Libanês. Em nota, o peemedebista afirmou que "lamenta profundamente" a morte da mulher do ex-presidente Lula e prestou condolências à família do petista. "Neste momento de profunda dor e pesar na família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu e a primeira-dama Marcela Temer transmitimos a ele, a seus filhos e aos demais familiares e amigos as mais sinceras condolências", disse. O luto de três dias foi publicado por meio de decreto em edição extra do "Diário Oficial da União". O presidente viajou na quinta-feira (2) a São Paulo para visitar o petista, que acompanhava a mulher na unidade médica. Marisa estava internada no Sírio-Libanês desde o último dia 24, quando sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). De acordo com boletim médico, ela estava sem fluxo cerebral. Com o diagnóstico, a família já havia autorizado ainda na quinta o procedimento de doação de órgãos da ex-primeira-dama.