(foto: Franklin de Freitas)

O primeiro fim de semana de fevereiro deste ano terá pancadas de chuvas nas tardes de sábado (4) e domingo (5), tanto em Curitiba quanto no Litoral do Paraná. Ao menos é o que diz o Instituto Meteorológico Simepar para este fim de semana.

Em Curitiba, o sábado deve começar ensolarado, mas à tarde há previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, algo que tende a se repetir à noite. As temperaturas variam entre 17ºC (mínima) e 28ºC (máxima). Para domingo, a previsão é praticamente igual. A única diferença está na temperatura máxima (29ºC).

O Litoral também não deverá escapar das pancadas de chuva à tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Contudo, haverá mais calor. As temperaturas oscilam entre 22ºC (mínima) e 31ºC (máxima) no sábado e 23ºC (mínima) e 33ºC (máxima) no domingo.