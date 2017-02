Órgão do Cade não aprova fusão entre Kroton e Estácio; caso irá para tribunal

RENATA AGOSTINI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Superintendência-geral do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) identificou problemas na fusão entre Kroton e Estácio e decidiu não aprovar a operação da forma como ela foi apresentada. O caso agora será apreciado pelos conselheiros do tribunal, que avaliarão as soluções oferecidas pelas empresas, e decidirão se o plano de união poderá seguir adiante. A superintendência tem o poder de aprovar casos de fusão e aquisição diretamente. Mas, quando qualquer problema é identificado, o caso é remetido à analise do colegiado, que pode aprová-lo ou não. A decisão, contudo, é um ligeiro revés para as companhias, que chegaram a apresentar um plano para viabilizar a fusão. De acordo com o parecer a superintendência, a união faria com que a nova empresa tivesse participação de mercado elevada ou monopólio em diversos mercados e os efeitos seriam sentidos em todo o país. A análise da operação indicou sobreposição na oferta em cursos de graduação e pós-graduação presenciais e à distância, além de cursos preparatórios presenciais e on-line para a prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Para os técnicos, poderia haver impacto nos preços das mensalidades cobradas, redução de incentivos à diversificação, melhoria da qualidade e da inovação no ensino superior. PROPOSTA Para afastar restrições à operação, a Kroton e a Estácio elaboraram um plano e apresentaram ao governo e ao Cade. Ela incluía a venda de operações de ensino a distância e de uma instituição em Santa Catarina, avaliadas em R$ 1 bilhão. A ideia era vender a UniSEB, instituição de EaD (Ensino a distância) da Estácio com mais de 30 mil alunos e o Centro Universitário Estácio de Santa Catarina, que tem cursos presenciais e a distância.