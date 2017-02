Moro marca audiências de processo que envolve Sérgio Cabral

O juiz federal Sérgio Moro marcou as primeiras audiências do processo envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. As audiências serão entre os dias 7 e 9 de março e envolvem não apenas o ex-governador, mas também a mulher dele, Adriana Anselmo, e mais cinco réus. O despacho de Moro saiu nesta sexta-feira (3).

Os outros réus citados são Alberto Quintães, Clóvis Renato Peixoto, Paulo Roberto Costa (ex-diretor de Petrobras), Rogério Nora de Sá e Tânia Fontenelle.

Cabral virou réu na Justiça Federal em 16 de dezembro do ano passado. Ele está preso desde 17 de novembro. Chegou a ser encaminhado para Curitiba, mas hoje está detido no presídio de Bangu 1, no Rio de Janeiro. Segundo o MPF, o grupo teve envolvimento no pagamento de vantagens indevidas a partir do contrato da Petrobras com o Consórcio Terraplanagem Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), formado pelas empresas Andrade Gutierrez, Odebrecht e Queiroz Galvão.

A defesa dos acusados tem cinco dias para informar à Justiça se desejam que seus clientes compareçam às audiências. Depois dos depoimentos de acusação, são ouvidas as testemunhas de defesa e, por último, os próprios réus.

Moro respondeu ainda a uma alegação da defesa de Adriana Anselmo, que alegou inépcia da denúncia e falta de justa causa, dizendo que "essas questões já foram examinadas na decisão de recebimento, acima transcrita, e não há inépcia, nem falta de justa causa".