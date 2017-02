Guarda Municipal apreende arsenal em São José dos Pinhais

(foto: Divulgação/Guarda Municipal de São José dos Pinhais)

No início da noite dessa sexta-feira (03), uma equipe de ROMU (Rondas Municipais) da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, realizou a apreensão de nove armas de fogo. A apreensão aconteceu na Rua Raimundo Machado Fagundes no Roseira de Campo Largo, no local um homem foi preso com o armamento em casa.

As equipes chegaram até a residência após algumas denúncias chegarem ao setor de inteligência da GM informando que no local um homem comercializava armas de fogo, em conversa com o abordado, o homem não soube informar a procedência do armamento apreendido e diante da situação foi encaminhado até a Delegacia Regional de Polícia Civil do município para realização dos procedimentos cabíveis.

Na residência denunciada foi apreendida cinco espingardas de diversos calibres, um revólver de calibre .38, duas garruchas, diversas munições e insumos para recarga de cartuchos e uma carabina de pressão imitação de um fuzil M16 com cano modificado para calibre .22 LR.