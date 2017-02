Corpo de Marisa Letícia é velado em sindicato na Grande São Paulo

(foto: Instituto Lula)

O velório da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva acontece das 9h às 15h deste sábado (4), no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O corpo, que deixou o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, por volta das 7h30, chegou ao Sindicato às 9h, onde é velado em cerimônia particular. Mais tarde, o velório será aberto ao público e aos jornalistas.



O corpo de Marisa será cremado após ser velado, em cerimônia particular que será realizada no cemitério Jardim da Colina, na mesma cidade. A morte da esposa do ex-presidente Lula foi confirmada pelos médicos do Sírio-Libanês , às 18h57 desta sexta-feira (3). Marisa, de 66 anos, estava internada no hospital desde o dia 24 de janeiro, depois de sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. Lula chegou ao local do velório 20 minutos antes do corpo.



Nesta sexta, a ex-primeira-dama passou por um protocolo de averiguação de morte cerebral ao meio-dia. Havia a previsão de que nova avaliação fosse feita às 18h. No entanto, o hospital não confirmou se o procedimento chegou a ser realizado. No fim da tarde, o padre Júlio Lancellotti ministrou a ritual de extrema unção à ex-primeira-dama.