Dona da Crefisa aluga casa e já faz campanha em frente ao Allianz Parque

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A campanha de Leila Pereira a uma cadeira no Conselho Deliberativo do Palmeiras chegou ao Allianz Parque. A proprietária da Crefisa alugou uma casa em frente ao estádio palmeirense e iniciou uma reforma para abrigar o comitê de campanha. A casa alugada, já decorada com um chamativo cartaz com o nome, a foto e o número da eleição, além dos símbolos da Crefisa e da FAM, fica localizada diante da entrada de sócios do Palmeiras. São os associados quem definem os representantes no Conselho Deliberativo. O aluguel do QG da campanha de Leila Pereira foi negociado diretamente com o proprietário. A imobiliária Samuel Carvalho, responsável pela administração do imóvel até o aluguel por parte do comitê de campanha, anunciava anteriormente o aluguel do local pelo valor de R$ 10 mil/mês. A campanha de Leila Pereira chama a atenção pela força publicitária. Além da sede de campanha localizada em frente à arena palmeirense, a proprietária da Crefisa organizou um jantar na última semana para angariar votos para o pleito do próximo dia 11. Abençoada pelo ex-presidente Mustafá Contursi, padrinho político dentro do clube, a proprietária da Crefisa conta com o apoio de distintos grupos da política palmeirense e da escola de samba Mancha Verde. Diante do suporte de alas poderosas do Palmeiras, Leila Pereira dificilmente não entrará no Conselho Deliberativo palmeirense a estimativa aponta para apenas 25 votos necessários para a eleição. Além dela, o marido e também proprietário da Crefisa/FAM, José Roberto Lamacchia, também concorre a uma vaga. Palmeiras e empresa, por outro lado, ainda não anunciaram a renovação do patrocínio -o novo contrato prevê mais dois anos de parceria.