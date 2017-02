Sem vencedor do maior prêmio há três rodadas, a Mega-Sena pode pagar até R$ 24 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 1.900. O sorteio será realizado na noite deste sábado (4), por volta das 20h --horário de Brasília -- no Caminhão da Sorte em Maceió (AL), na av. Doutor Antônio Gouveia.

As apostas para o concurso podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

No sorteio passado 1.899, os números sorteados foram: 20 - 23 - 35 - 36 - 44 - 48.

Neste ano, houve apenas um concurso em que acertaram as seis dezenas. Uma aposta de Itanhaém (SP) ganhou sozinha o prêmio de R$ 28.783.383,17 em 21 de janeiro.