Greca se defende e diz que não mentiu sobre reajuste da tarifa de ônibus

(foto: Franklin Freitas)

O prefeito Rafael Greca (PMN) se defendeu no Facebook das críticas de que mentiu sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo em Curitiba. Segundo ele, o processo de reorganização do Transporte Coletivo começa agora. "As coisas custam o que custam. Isso não é política, é engenharia + economia", postou o prefeito.

"Onde foi que eu menti? O processo de reorganização do Transporte Público recomeça agora, com o reequilíbrio financeiro do Sistema, em base real. A reintegração metropolitana acontecerá até julho, A frota será renovada até dezembro. Os 25 Ligeirões Norte Sul já estão sendo contratados. Fabricados, chegam em 6 meses. As obras nos terminais estão sendo projetadas", postou Greca.

Tarifa de ônibus de Curitiba sobe para R$ 4,25 a partir de segunda-feira

De acordo com a postagem, o Portal da Transparência vai publicar na segunda-feira (6) o memorial de cálculo da tarifa. Motoristas e Cobradores terão reposição salaria. A tarifa decretada valerá até o ano que vem. "Se tivéssemos os R$ 1,2 bilhões que Fruet deixou de rombo e talvez pudéssemos subsidiar o Sistema de Transporte Público, As coisas custam o que custam. Isto não é política, é engenharia + economia. Os comentários com argumentos contrários serão bemvindos e criteriosamente estudados", postou no Facebook com a hahstag. #bomdiadoPrefeitoGreca.

Veja vídeo postado por Greca no Facebook

.As passagens de ônibus em Curitiba estarão mais caras a partir da zero hora desta segunda-feira (6). A tarifa do transporte coletivo será reajustada para R$ 4,25. No mesmo dia e horário, também passam a vigorar os aumentos nas passagens do sistema de transporte coletivo na região Metropolitana de Curitiba. Nesse caso, o reajuste será diferenciado para cada um dos degraus da rede integrada.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o reajuste é necessário para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público. Além disso, o reajuste permite a retomada de investimentos que tragam melhorias para os passageiros, como construir mais estações para embarque e desembarque e renovação da frota de ônibus. Hoje, parte dos veículos circula com prazo de validade contratual vencido. Além da renovação da frota, será possível implantar o ônibus Ligeirão para atender a linha Santa Cândida-Capão Raso.