Agressor teria postado mensagens radicais antes de ataque ao Louvre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O homem que atacou militares na galeria comercial do Museu do Louvre, em Paris, nesta sexta-feira (3), teria tuitado sobre a ação minutos antes, mencionando o Estado Islâmico, "os irmãos na Síria" e "os combatentes de todo o mundo" -segundo fontes ligadas à investigação ouvidas pela AFP. De acordo com essas fontes, os tuítes proveriam de "uma conta do Twitter, cujo titular poderia ser o autor". Estão sendo investigados o iPhone 7 e o iPad do agressor. Segundo o procurador da República em Paris, François Molins, o autor foi identificado como o egípcio Abdullah Reda al-Hamamy, 29, que entrou na França com um visto de turista vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Molins disse que o criminoso teria alugado em 26 de janeiro um apartamento em um bairro nobre de Paris por 1.700 euros (R$ 5.715) por semana. Dois dias depois, ele comprou duas facas militares em uma loja de armas da cidade. Na conta do Twitter aberta em nome de Abdallah El Hamahmy, vários tuítes em árabe foram postados nesta sexta, minutos antes do ataque. Um deles, de 9h31 locais (6h31, horário de Brasília), dizia: "em nome de Allah (...) por nossos irmãos na Síria e pelos combatentes de todo o mundo". Um minuto depois, outro tuíte fazia referência ao EI. O ataque começou às 9h50 (6h50 em Brasília). O titular da conta também mencionou uma viagem Dubai-Paris em 26 de janeiro, convergindo com a que foi feita pelo suspeito. A conta continuava acessível nesta sexta à noite, constatou a AFP. O Louvre reabriu ao público na manhã deste sábado (4), enquanto vários turistas esperavam do lado de fora para visitar o local, um dos principais museus do mundo, que abriga relíquias artísticas, como a Mona Lisa, e arqueológicas, como o Código de Hamurabi.