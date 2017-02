Usuária do Uber é alvo de sequestro-relâmpago em São Paulo

AMANDA GOMES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma publicitária de 31 anos foi alvo de sequestro-relâmpago ao embarcar em um veículo que chamou pelo Uber na quarta (1º), no Itaim Bibi (zona oeste de São Paulo). Segundo a Polícia Civil, a passageira contou que pediu a corrida pelo aplicativo após sair do trabalho, na rua Gomes de Carvalho. O carro era um Hyundai Elantra. Ao entrar no veículo, a mulher percebeu que havia um homem se escondendo no banco do passageiro. Ele anunciou o sequestro. Na sequência, outro bandido saiu do porta-malas pelo banco de trás do carro, segundo ela. A publicitária contou que, na rua Funchal, na Vila Olímpia (zona oeste), o motorista parou e um terceiro bandido entrou no carro. A vítima não soube informar se o motorista era comparsa dos ladrões. Segundo a mulher, eles eram bastante violentos. Próximo ao Shopping Jardim Sul, um dos bandidos desceu com ela e entrou em uma agência bancária. A vítima foi obrigada a sacar R$ 700. Não satisfeito com o valor, o criminoso tentou outros saques, mas o banco não liberou. Ele a levou para o carro e foi tentar retirar mais dinheiro dentro do shopping. Entretanto, não conseguiu porque errou a senha. Depois, o trio levou a vítima em outro shopping, que não teve o nome revelado pela polícia. No local, fizeram compras de R$ 2.589 com o cartão dela. Segundo a polícia, a publicitária aproveitou um momento de distração do trio para entrar no banheiro feminino. Uma mulher no local notou que algo estava errado e chamou a segurança. Os criminosos fugiram. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o motorista do aplicativo registrou na madrugada de quinta-feira (2) um boletim de ocorrência de extorsão, no 89º DP (Portal do Morumbi), após ser orientado por um PM. Ele relatou na delegacia que foi agredido e ficou quatro horas em poder dos criminosos. O Uber diz que o motorista ficará suspenso até o fim das investigações.