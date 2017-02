É possível comprar passagens de ônibus a R$ 3,70 até 23h59 de domingo

(foto: Reprodução)

O usuário do transporte coletivo coletivo pode garantir o preço de R$ 3,70 se comprar passagens até 23h59 de domingo (5) no site da Urbs .O preço da tarifa vai para R$ 4,25 na próxima segunda (6). Na operação, há cobrança de R$ 1,60 de taxa bancária e o limite de compra para pessoas físicas é de 200 passagens. Quem comprar 200 créditos pode economizar R$ 110. Vale a pena lembrar que o boleto será gerado para a data de segunda-feira (6).

Tarifa de ônibus de Curitiba sobe para R$ 4,25 a partir de segunda-feira

Greca se defende e diz que não mentiu sobre reajuste da tarifa de ônibus

As passagens de ônibus em Curitiba estarão mais caras a partir da zero hora desta segunda-feira (6). A tarifa do transporte coletivo será reajustada para R$ 4,25. No mesmo dia e horário, também passam a vigorar os aumentos nas passagens do sistema de transporte coletivo na região Metropolitana de Curitiba. Nesse caso, o reajuste será diferenciado para cada um dos degraus da rede integrada.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, o reajuste é necessário para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte público. Além disso, o reajuste permite a retomada de investimentos que tragam melhorias para os passageiros, como construir mais estações para embarque e desembarque e renovação da frota de ônibus. Hoje, parte dos veículos circula com prazo de validade contratual vencido. Além da renovação da frota, será possível implantar o ônibus Ligeirão para atender a linha Santa Cândida-Capão Raso.