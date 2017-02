Com Drogba na torcida, Chelsea domina Arsenal e vence clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea deixou mais um concorrente pelo título do Campeonato Inglês para trás. Com Drogba na torcida, o clube londrino derrotou o Arsenal por 3 a 1 e se isolou ainda mais na ponta da competição, ampliando a distância para o rival, que até o início da rodada era o mais próximo do líder ao lado do Tottenham, com 47 pontos. A partida deste sábado (4), em Stamford Bridge, ficou marcada pelos golaços de Hazard e Fábregas no segundo tempo. O resultado garante que o Chelsea termine a rodada a pelo menos nove pontos de vantagem do segundo colocado, isso se o Tottenham vencer seu compromisso contra o Middlesbrough em White Hart Lane, também neste sábado. Já o Arsenal pode sair da zona de classificação da Liga dos Campeões, caso Liverpool e Manchester City vençam Hull City e Swansea, respectivamente. Os donos da casa foram melhores desde o início. Contudo, abriram o placar em um lance controverso. Moses cruzou e Diego Costa cabeceou no travessão, fazendo a bola subir muito. Na queda dela, Bellerín se posicionou para afastá-la de cabeça, mas Marcos Alonso ganhou a disputa no alto com a ajuda do braço e escorou para as redes de Petr Cech aos 13min. A arbitragem confirmou o gol, que terminou com o lateral direito do Arsenal nocauteado na pequena área. Bellerín ficou caído no campo após o lance e a partida tardou a recomeçar, pois o atendimento ao defensor foi demorado. Quando terminou, o jogador espanhol foi direto para os vestiários com o auxílio dos médicos, com o brasileiro Gabriel Paulista substituindo-o imediatamente. À frente no marcador, o Chelsea mostrou domínio da partida, mas precisou do goleiro Courtois para não levar o empate. Ele defendeu no reflexo uma cabeçada de Gabriel Paulista que tinha endereço certo, garantindo a vantagem do time da casa até o intervalo. Os times voltaram sem mudanças do intervalo, e o panorama da partida continuou o mesmo. Com uma transição veloz no contra-ataque o Chelsea ampliou a vantagem aos 8min. Hazard recebeu no meio-campo e partiu sozinho contra toda a defesa do Arsenal. Na prática, o belga driblou apenas dois jogadores, Koscielny e Coquelin –o primeiro duas vezes –, antes de bater de cavadinha na saída de Cech. O gol deixou o técnico Antonio Conte em êxtase. Empolgado, o italiano foi para a torcida comemorar. Fábregas ampliou o placar aos 40min, encobrindo Cech após o goleiro errar na saída de bola. Giroud descontou aos 46min, vencendo Courtois de cabeça após cruzamento de Monreal. O próximo compromisso do Chelsea é contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês, no domingo da outra semana (12). Já o Arsenal enfrenta o Hull City no próximo sábado (11).