Número de carros do Uber supera o de taxistas em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de veículos do Uber e dos demais aplicativos desse tipo de transporte já superou o total de táxis que rodam na cidade de São Paulo. São cerca de 50 mil contra 38 mil. A informação foi dada pelo prefeito João Doria (PSDB), em entrevista à rádio CBN, após receber a informação de seu secretário de Transportes, Sérgio Avelleda. O Uber domina o mercado de carros compartilhados na cidade e estima-se que nove em cada dez carros de aplicativo que circulam hoje são da empresa. Essa é a primeira vez que a Prefeitura de São Paulo divulga o número de carros de aplicativos que circulam atualmente na cidade. Essa quantidade vinha sendo mantida sob sigilo tanto pela gestão municipal como pelas empresas de transporte que conectam motoristas particulares a passageiros. Procurado, o Uber não quis comentar a divulgação do número da cidade e disse apenas que tem mais de 50 mil carros rodando pelo aplicativo em todo o país. Controlar o número de carros dessas plataformas, evitar a precarização do serviço e garantir receita para São Paulo é um dos desafios da gestão Doria, para evitar que isso sufoque os taxistas, por exemplo.