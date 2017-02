Palmeiras relaciona 23 para estreia no Paulistão e deixa Mina fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Botafogo neste domingo pela primeira rodada do Campeonato Paulista no Allianz Parque. São 23 os atletas escolhidos pelo técnico Eduardo Baptista. Os desfalques foram o zagueiro Mina e o meia Moisés, em estágio de transição física, e o meia Guerra (próximo de ser regularizado). Contratados no começo da temporada, Felipe Melo, Michel Bastos, Raphael Veiga, Keno e Willian foram convocados. Confira a lista dos 23 jogadores convocados: Goleiros: Fernando Prass e Jailson Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo Meio-campistas: Felipe Melo, Thiago Santos, Tchê Tchê, Michel Bastos, Raphael Veiga e Vitinho Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian