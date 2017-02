Ronaldinho Gaúcho diz não à proposta do Coritiba

(foto: Divulgação)

Coritiba recebe 'não' de Ronaldinho e encerra conversas para vinda de craque

O Coritiba encerrou as negociações para trazer Ronaldinho Gaúcho, 36 anos. A decisão foi tomada após telefonema do irmão e empresário Roberto de Assis comunicando a recusa da oferta feita pela diretoria coxa-branca.

A oferta do clube era de R$ 300 mil mensais como salário fixo, auxílio-moradia com uma mansão localizada próxima ao CT Bayard Osna e seguranças. Mas segundo Assis, Ronaldinho teria compromissos extracampo já marcados.

Na nota oficial divulgada pelo Coxa, a explicação é a de que "os recentes compromissos assumidos pelo meia com o Barcelona e a imediata repercussão de sua nomeação como embaixador do clube espanhol, geraram reflexo em sua agenda e inúmeros novos compromissos de curto, médio e longo prazo", contradizendo o que o empresário e irmão do jogador, Roberto de Assis, havia dito anteriormente sobre essa nova função.

Ainda na nota oficial, o Coritiba disse que "Assis (...) mais de uma vez exaltou o projeto coxa-branca, sua ousadia e profissionalismo." A tentativa de contratar Ronaldinho era um projeto de seu ex-colega de Barcelona e atual diretor de relações internacionais do Coxa, Juliano Belletti, que viu a diretoria encampar o projeto, agora encerrado.