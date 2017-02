Após Kaká, Coritiba leva não de Ronaldinho e procura plano B

NAPOLEÃO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de muita espera e uma proposta oficial do Coritiba, Ronaldinho Gaúcho disse ‘não‘ ao clube paranaense e não é dessa vez que o atleta voltará ao futebol. O Coritiba confirmou a informação por meio de nota oficial, mas à reportagem, o vice-presidente do clube afirma que um ‘plano B‘ ainda é executado. Quanto ao jogador, ele já tem próximo destino agendado, mas não se trata de futebol, mas sim, de uma balada. Além de Ronaldinho, o Coxa também sondou o meia Kaká, hoje no Orlando City, dos EUA. ‘A ideia continua, o Belletti está encarregado de um plano B‘, confirmou o vice-presidente Alceni Guerra, que não quis comentar o não de Ronaldinho. Na nota oficial divulgada pelo Coxa, a explicação é a de que ‘os recentes compromissos assumidos pelo meia com o Barcelona e a imediata repercussão de sua nomeação como embaixador do clube espanhol, geraram reflexo em sua agenda e inúmeros novos compromissos de curto, médio e longo prazo‘, contradizendo o que o empresário e irmão do jogador, Roberto de Assis, havia dito anteriormente sobre essa nova função. Ainda na nota oficial, o Coritiba disse que ‘Assis (...) mais de uma vez exaltou o projeto coxa-branca, sua ousadia e profissionalismo.‘ A tentativa de contratar Ronaldinho era um projeto de seu ex-colega de Barcelona e atual diretor de relações internacionais do Coxa, Juliano Belletti, que viu a diretoria encampar o projeto, agora encerrado. Enquanto seu empresário Assis falava ‘não‘ ao Coritiba, Ronaldinho Gaúcho confirmava presença em uma balada na Turquia. ‘Amanhã estarei com meu amigo em Istambul‘, escreveu o jogador, que ainda gravou um vídeo. Ronaldinho Gaúcho será presença especial na Circus Club, uma das baladas mais famosas de Istambul (Turquia). O jogador fará ‘presença‘ VIP no evento. A proposta do Coritiba era de um fixo mensal em torno de 250 mil e participação em lucros com rendas de bilheteria acima da média do clube (9711 pessoas em 2016) e do incremento de sócios acima do patamar atual (14 mil), além da venda de camisas. O clube também tinha a concorrência do Nacional-URU na briga por Ronaldinho, que não atua como profissional desde 2015, quando jogou pelo Fluminense. Ronaldinho Gaúcho está na Europa para compromissos profissionais. Na última sexta, foi apresentado como embaixador do Barcelona e tem deixado o seu futuro como jogador em aberto. O jogador ainda não sabe se voltará a jogador bola por algum time ou se aposentará ainda em 2017. O Coritiba havia feito uma proposta oficial, mas já havia desistido de ter Ronaldinho Gaúcho para o Campeonato Paranaense. Na última semana, o comportamento de Ronaldinho nas redes sociais havia deixado a diretoria do Coritiba em alerta sobre o futuro da negociação. Ele disse em seu Twitter que em ‘2017 vai viajar o Mundo‘. Confira a nota oficial: O Coritiba Foot Ball Club informa que não dará sequência à contratação do meia Ronaldinho Gaúcho. A decisão alviverde foi anunciada na manhã deste sábado (04), após comunicado de R10 aos dirigentes e gestores do clube. Na declaração, foram destacadas as razões para a negativa à proposta coxa-branca, que mais de uma vez foi mencionada pelo empresário do atleta como muito boa. Mas os recentes compromissos assumidos pelo meia com o Barcelona e a imediata repercussão de sua nomeação como embaixador do clube espanhol, geraram reflexo em sua agenda e inúmeros novos compromissos de curto, médio e longo prazo. Esta nova condição comprometeria o projeto desenvolvido pelo Coritiba com o jogador. Por isto, a diretoria alviverde abdicou da contratação. A decisão foi confirmada pelo presidente alviverde, Rogerio Portugal Bacellar. O Coritiba estava negociando com o empresário de Ronaldinho há alguns dias e havia dado um prazo para a avaliação da proposta financeira e negocial enviada pelo clube. Assis, empresário e irmão de Ronaldinho, mais de uma vez exaltou o projeto coxa-branca, sua ousadia e profissionalismo.