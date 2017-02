Criança morre após queda de portão de escola no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma criança de 3 anos morreu após ser ferida pela queda de um dos portões da Escola Municipal Amazonas, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. O acidente aconteceu na sexta (3). De acordo com policiais, Matheus Almeida de Moraes Cele estava acompanhado do pai e de duas crianças, quando uma delas se apoiou e o portão de ferro caiu. Os parentes levaram o menino para uma unidade hospital no bairro, mas a criança não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar as circunstâncias da morte e também a responsabilidade do acidente. A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer afirmou que, segundo um engenheiro da RioUrbe, "aparentemente houve um desgaste imperceptível dos apoios, o que culminou com o tombamento". O órgão lamentou a tragédia que vitimou Mateus.